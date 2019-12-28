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سياسي اسرائيلي: اقامة سفارة اسرائيلية في الامارات حلم لم يعد بعيد المنال

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 19:10 - 28 ديسمبر 2019
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توقع جاكي حوجي محلل الشؤون العربية في إذاعة الجيش الإسرائيلي أن تفتتح الامارات سفارة إسرائيلية في أبو ظبي، مشيراً إلى ان الحلم لم يعد بعيد المنال.

وقال محلل إسرائيلي "إن قادة الإمارات باتوا على استعداد للخروج بالعلاقات مع تل أبيب من السرية إلى العلن" مضيفاً "لم يكن من الصعب هذا الأسبوع تفويت تبادل الابتسامات بين إسرائيل والإمارات. هذه المرة وللتغيير، لم نكن نحن من بدأ".

وتطرق لنشر وزير الخارجية الإماراتي عبد الله بن زايد، السبت الماضي، في تغريدة على "تويتر"، مقالا من مجلة "سبيكتاتور" البريطانية، تطرق للتقارب العربي الإسرائيلي في الآونة الأخيرة.

وأضاف "حوجي": "لم يضف الوزير المحترم كلمة واحدة، وكان من الواضح من التغريدات أنه يحاول قول شيء ما دون التعبير عنه صراحة".

وتابع: "كانت هذه الطريقة الأنيقة لعبد الله بن زايد، الشقيق الأصغر لمحمد بن زايد آل نهيان، الرجل القوي في الإمارات، للتلويح لنا بالسلام".

 

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