نادي إعلاميات الضفة يقيّم أنشطة 2019

أوصت صحافيات نادي الإعلاميات بالضفة الغربية بضرورة تفعيل النادي ليكون الحاضنة للصحافيات، والاستمرار في تقديم التدريبات النوعية لهن، والتركيز على المؤتمر السنوي ونشر مخرجاته، وإجراء بحث تفصيلي عن الصحافيات وأوضاعهن.

جاء ذلك خلال يوم مفتوح نفذته مؤسسة فلسطينيات بالضفة الغربية، اليوم، بهدف تقييم نشاطات وفعاليات نادي الاعلاميات الفلسطينيات – أحد برامج المؤسسة الرئيسية- في الضفة عام 2019 والتخطيط للعام المقبل، من خلال اقتراح أنشطة وفقًا لاحتياجات الصحافيات عام 2020م.

وتم خلال اليوم المفتوح نقاش أنشطة نادي الإعلاميات في الضفة الغربية في العام 2019، المؤتمر السنوي وتدريبات التحقيقات الصحفية والكتابة للخارج وصناعة محتوى صحفي عبر الموبايل، وتقديم اقتراحات للبناء على ما تم عمله خلال هذا العام، ووضع خطة عمل للعام 2020، تتضمن عمل ديسك تحرير للصحفيات بالقطعة في مكتب فلسطينيات في رام الله تحديد تدريبات جديدة تركز على المحتوى وبناء القصة الصحفية.

وقالت وفاء عبد الرحمن مديرة مؤسسة فلسطينيات إن هذا اللقاء أصبح تقليداً سنوياً لفلسطينيات ونادي الإعلاميات، لنجتمع نقيم ونقوم عملنا، نحتفي بإنجازاتنا، ونضع أحلامنا على الورق لنحولها لواقع يحمل الإعلاميات من مستوى الشكوى لمستوى الفعل وصناعة الأجندة.

وحول هذا اليوم قالت الصحافية جيهان عوض، إن الصحافيات اجتمعن لتقييم الدورات التدريبية التي حصلن عليها خلال عام 2019، وأنها على الصعيد الشخصي حضرت دورتين، صحافة الموبايل والصحافة الاستقصائية، الأولى فتحت أمامها باباً واسعاً للعمل الحر بعد انتهاء عملها في قناة فلسطين اليوم، حيث لم يكن لديها معرفة سابقة بإنتاج التقارير عبر الموبايل.

بدورها تحدثت الصحافية عزيزة نوفل :" عن اهميه وضرورة تعزيز نادي الصحافيات في ظل عدم فعالية الجسم النقابي.

من جانبها تحدثت الصحافية ميرفت صادق مراسلة الجزيره نت ان فلسطينيات استطاعت تأسيس منهجية عمل دائمة وموجودة في خدمة الصحفيات على مدار العام وغير مربوطة بمشاريع محددة، في كونها مؤسسة استقبال وإرسال، فإلى جانب تقديم الدعم والتدريب للصحفيات فهي أيضا منصة لنشر أعمالهن من خلال موقع نوى، وهي أيضا قناة مفتوحة لاستقبال أفكارهن وترجمتها".

وتهدف الفعالية اليوم إلى دعوة الصحافيات للانخراط في نادي الإعلاميات أكثر، باتجاه تشكيل جسم ضاغط لتفعيل دور الإعلاميات في المشهد الإعلامي وفي نقابة الصحافيين.