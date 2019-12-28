لا تستغرب.. هذه فوائد الفحم على جسم الانسان

لا تستغرب إذا ما عرفت أن الفحم النشط "الكربون النشط" يساعد الجسم على الشفاء بشكل طبيعي ويستخدمه العديد من مراكز الطوارئ حول العالم للتعامل مع الحالات الصحية مثل الانتفاخ والكولسترول المرتفع ونسبة الصفراء المرتفعة، ويقضي على السموم والمواد الكيميائية الضارة في الجسم.

ومن أبرز المجالات التي يعتبر فيها الفحم علاجًا:

تبييض الأسنان: يعزز الفحم النشط من صحة الفم ويساعد على توازن مستويات الحموضة في الفم، ويقي من تسوس الأسنان والتهابات اللثة ورائحة النفس الكريهة، لذلك من الممكن إضافته لفرشاة الأسنان المبللة وتفريش الأسنان بها.

مكافحة الشيخوخة وعلامات تقدم العمر: كبسولتان من الفحم النشط تساعدان في تحسين الهضم والحصول على قناة هضمية صحية، لأنه يزيل السموم التي تؤثر على الجهاز المناعي، لذلك يمكن تناول كمية كافية من الماء مضاف إليها الفحم النشط.

يعالج مشاكل البشرة: إضافة ملعقتين منه لكمية من جل الصبار وتطبيقه برفق على الوجه ينقي البشرة ويطهرها من جميع الأوساخ والسموم التي تؤدي لظهور حب الشباب.

تنقية المياه: ويساعد على إزالة الشوائب المائية بما في ذلك المواد الكيميائية والمذيبات والمبيدات والنفايات الصناعية.

القضاء على الانتفاخ: تناول 500 ملغ من الفحم النشط وشرب كوب كبير من الماء بعدها مباشرة، حتى تتجنب هذه الأعراض المزعجة.