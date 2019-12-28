القنوات الناقلة لمباراة الاهلى اليوم ضد نادي بلاتينوم مجانا على النايل سات

يواجه الأهلي نظيره بلاتينيوم الزيمبابوي مساء اليوم السبت، ضمن منافسات دور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا، على أرضية ملعب السلام.

ويحل الاهلي في المركز الثاني بترتيب المجموعة الثانية برصيد 3 نقاط خلف النجم الساحلي التونسي الذي يتصدرها بـ6 نقاط، ويحتل الهلال المركز الثالث برصيد 3 نقاط وبلاتينيوم في المركز الرابع بدون نقاط.

وشهدت قائمة الأهلي التي أعلنها السويسري رينيه فايلر غياب مروان محسن ومحمود وحيد عن اللقاء، وانضمام 21 لاعباً، وغيرها الكثير من الاحداث الأخرى.

الأهلي على موعد مع بلاتينيوم، في تمام التاسعة مساء بتوقيت القاهرة والعاشرة بتوقيت السعودية، حيث سيتم نقلها بشكل حي ومباشر على العديد من القنوات الرياضية المتخصصة.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وبلاتينيوم في دوري أبطال إفريقيا:

تذاع مباراة الأهلي وبلاتينيوم ببطولة دوري أبطال إفريقيا، عبر قناة بى إن سبورت 1 الرياضية، وقناة تايم سبورت الأرضية، وغيرها من القنوات المفتوحة الأخرى.

تجدر الاشارة إلى أن موقع فلسطين اليوم سيقوم ببث حي ومباشر لأحداث المباراة، من خلال نافذة مستقلة عبر ها الخبر، فكونوا معنا لتكونوا أول من يشاهد المباراة.