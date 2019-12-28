الحملة الوطنية ترحب بقرار جامعة الأزهر تأجيل الامتحانات

أصدرت جامعة الأزهر بغزة، اليوم الخميس، قرارًا بتأجيل كافة الامتحانات النهائية الأسبوع المقبل في جميع كليات الجامعة، لإتاحة الفرصة أمام الحوار مع الأطر الطلابية في الجامعة.

وثمنت الحملة الوطنية قرار تخفيض الرسوم الجامعية وتأجيل كافة الامتحانات النهائية الاسبوع المقبل، للخروج بحل لأكثر من 5 آلاف طالب منعوا من دخول قاعات الامتحانات بحجة عدم تسديد الرسوم الجامعية.

وأكدت الحملة الوطنية موقفها من تفهّم الضائقة المالية التي تعاني منها جامعة الأزهر وعموم الجامعات الفلسطينية، معبرة عن رفضها القاطع لطرد الطلبة الفقراء من قاعات الامتحان، مشيرة إلى أن هذا الإجراء "إجراء عدمي" لا يحل أزمة الجامعة المالية.

ومنعت جامعة الأزهر، الأسبوع الماضي ما يزيد عن 5 الاف طالب جامعي من دخول قاعات الامتحانات بحجة عدم تسديد الرسوم الجامعية، ما تسبب بحالة من الرفض بتنظيم الاعتصام رفضا لقرار الجامعة.