وفاة اللواء صائب العاجز

نعت حركة فتح في قطاع غزة اليوم السبت اللواء الركن صائب العاجز قائد جهاز الأمن الوطني في قطاع غزة سابقًا، والذي وافته المنية بعد مشوار طويل من النضال في صفوف الثورة الفلسطينية.

و يعتبر العاجز من أوائل القادة الذين عادوا إلى الوطن بعد توقيع اتفاق أوسلو حيث تسلم قيادة قوات الأمن الوطني في قطاع غزة.

و هذه السيرة الذاتية للواء صائب العاجز:

خريج مدرسة فلسطين 1960 – 1961

خريج الكلية الحربية بجمهورية مصر العربية عام 1963

شارك في معركة الكرامة 1968 و كان أحد أبطالها

قائد و مدير عمليات قوات حطين على الجبهة السورية 1973

خريج كلية القيادة و الأركان تيتو يوغسلافيا

خريج كلية التجارة جامعة بيروت العربية إدارة عامة 1977

شارك في حرب عام 1967 من خلال قيادته لموقع المنطار

قائد قوات قلعة شقيف جنوب لبنان

مسئول قوات الفصل بين القوات اللبنانية و الفلسطينية خلال الحرب الأهلية اللبنانية 1975

خريج كلية القيادة و الأركان دمشق 1974

قائد القوات الفلسطينية في بغداد منطقة المسيب 1981 – 1983

عضو مجلس وطني 1983

عضو مجلس ثوري 1987

له العديد من الدراسات و الأبحاث في مجال الأمن و القانون الدولي

قائد القوات الفلسطينية باليمن و السودان

خريج كلية الدفاع الوطني ( السودان )

أب لثلاثة أولاد و بنتين