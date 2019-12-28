تحذيرات من تسجيل "اسرائيل" أراض بالضفة بوزارة "القضاء" الإسرائيلية

يسعى الاحتلال "الإسرائيلي" إلى تمكين المستوطنين من تسجيل الأراضي الفلسطينية في المناطق المصنفة "ج" في سجل الأراضي في وزارة "القضاء" الإسرائيلية، حيث أوعز الوزير الإسرائيلي بينيت للمسؤولين في وزارة العمل على تغيير النظام القانوني القائم.

من جهتها، عبرت الرئاسة الفلسطينية عن رفضها المطلق وإدانتها لمثل هذه التوصيات، مؤكدة أن ذلك محاولة لضم أجزاء كبيرة من أراضي الفلسطينيين في المناطق المذكورة.

واعتبرت في بيان لها أن ذلك يخالف قرار مجلس الأمن "2334"، الذي يعتبر الاستيطان كله غير شرعي في الأراضي الفلسطينية كافة، مشيرة إلى أنه يستغل معاداة الإدارة الأميركية لطموحات وآمال الشعب الفلسطيني بمنع إقامة الدولة الفلسطينية.

وطالب جميع دول العالم باغتنام الفرصة برفض وإدانة كل ما يخالف القانون الدولي، خاصة المستوطنات وسياسة الضم، مبينًا أن الشعب الفلسطيني لن يسمح بمرور قرارات الاحتلال ومؤامراته.

وشددت الرئاسة أن ذلك يشكل تحديًا لقرار المحكمة الجنائية الدولية وانتهاكاً لكافة الاتفاقيات الموقعة، مؤكدة على رفضها لأن تكون الأرض الفلسطينية وقودا للدعاية الانتخابية "الإسرائيلية".