هيئة الأسرى: معاناة الأسرى تتفاقم مع بداية فصل الشتاء

أكدت هيئة شؤون الأسرى والمحررين: "إن معاناة المعتقلين داخل معتقلات الاحتلال تزداد سوءاً، و خصوصاً الأسرى المرضى، و ذلك مع بداية فصل الشتاء، نتيجة الأجواء شديدة البرودة، وسط تضييق من إدارة الاحتلال عليهم".

و أوضح المتحدث باسم الهيئة حسن عبد ربه إن فصل الشتاء يفاقم معاناتهم، خاصة مرضى آلام المفاصل والأمراض المزمنة وغيرها، نتيجة العوامل الجوية الصعبة، حيث تنعدم كافة وسائل التدفئة التقليدية، ويرافق ذلك منع إدارة المعتقلات الهيئة وكافة المؤسسات والأهالي من إدخال الأغطية والملابس الشتوية لهم.

كما أشار عبد ربه الى معاناة المعتقلين الذين يقبعون داخل خيام في معتقل "النقب" و"عوفر"، فضلا عن أن الغرف داخل الأقسام رطبة، وتنتشر فيها الحشرات.

ولفت إلى أن إدارة معتقلات الاحتلال تحاول بيعهم الأغطية والملابس بأسعار مرتفعة، من خلال ما يسمى بـ"الكانتينا" التابعة لها.