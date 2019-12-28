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قناة عبرية: نتنياهو سيتخلى عن حقائب وزارية الأسبوع المقبل

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 12:51 - 28 ديسمبر 2019
نتنياهو نتنياهو
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أكدت وسائل إعلام عبرية، اليوم السبت، ان رئيس وزراء الاحتلال "الإسرائيلي" بنيامين نتنياهو سيتخلى عن حقائب وزارية الأسبوع المقبل.

وذكرت القناة 11 العبرية، ان نتنياهو سينقل الأسبوع المقبل حقيبة الصحة إلى الوزير الجديد ياعكوف ليتسمان من حزب "يهدوت هتوراه"، بينما سيمنح "شاس" وزارة الرفاه، كما انه سيعين رئيس الوزراء عضوي "الليكود" تسيبي حوتفيلي وزيرة للشتات، ونير بركات وزيرًا للزراعة.  

ووفق ما أوردته القناة، ان نتنياهو تلقى نصائح من المقربين له بشـأن دمج النائب جدعون ساعر في حملة الليكود لانتخابات الكنيست المقبلة، فيما يخشى حزب "كاحول لفان" ألا يتجاوز اتحاد "العمل- غيشر"، او حزب "ميرتس" نسبه الحسم.

وأشارت الى ان حزب كاحول بصدد طرح عرض على النائبة اورلي ليفي في تخصيص مكان لها في المراتب العشر الأولى في قائمة الحزب للكنيست.

وكان حزب "كاحول لفان"، قد نفى الخبر الذي أوردته القناة 11 العبرية، جملة وتفصيلاً.

 

 

 

 

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