السعودية: وفاة الفنان فيصل العيسى تثير جدلا على تويتر

تداولت مواقع التواصل الاجتماعي وبشكل كبير خبر وفاة الفنان السعودي الشهير فيصل العيسي، صاحب دور "عامر" في مسلسل "شباب البومب"، إلا الخبر ما زال يتأرجح بين بين النفي والتأكيد.

وغرد الكثير من نشطاء تويتر عبر حساباتهم، بعدد من التغريدات التي تتسائل عن وفاة العيسي ، فيما غرد آخرين بعدد من المقاطع والفيديوهات المختلفة لمسلسل شباب البومب لشخصية عامر الذي أعده العيسي مرفقين عدد من العبارات الحزينة والأليمة.

وشكلت الشائعات التي يتم تداولها بكثرة حول وفاة فيصل العيسي، مصدر إزعاج لمحبي ومتابعي العيسي في كل مكان ، الذين نفوا خبر الوفاة مؤكدين أنه لا يزال بصحة جيدة وعلى قيد الحياة.

وناشدت مصادر مقربة، في تصريحات لموقع غزة تايم، بضرورة عدم الانسياق وراء الشائعات وعدم نشر أي أخبار على مواقع التواصل الاجتماعي بدون التحقق من صحتها أولا وذلك لكي لا يتسبب في أذي نفسي سواء لعائلته أو أصدقائي أو محبيه.

ويعتبر العيسي من أبرز ممثلي مسلسل شباب البومب ، والذي بث خلال رمضان 2019 ، بشخصية عامر ، وحاز على نسبة متابعة ومشاهدة ضخمة في الوطن العربي ودول الخليج بشكل خاص.

ومن أهم الأعمال التلفزيونية للمثل الشاب العيسى، شباب البومب بأجزائه الثمانية، وأيام السراب، ورحلة المليون ونهاية طريق، وأبو العصافير، أقارب وثعالب، يوميات راشد، بينما في المسرح، سعودي قوت تالينت، مدرسة 5 نجوم، شعللنا الدوري، وغيرها من الاعمال التي لاقت رواجا واسعا.