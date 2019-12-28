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مقتل شخصين بحادثة إطلاق نار في تكساس الامريكية

  • فلسطين اليوم - تكساس
  • 12:03 - 28 ديسمبر 2019
إطلاق نار في تكساس إطلاق نار في تكساس
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لقى امريكان حذفهم، وأصيب آخرون، اليوم السبت، بحادثة إطلاق نار في ولاية تكساس الامريكية.

وذكرت شرطة ولاية تكساس، ان مسلحون أطلقوا النار صوب مجموعة من الأشخاص خلال تصوير فيديو موسيقي، ما أسفر عن مقتل اثنين وإصابة آخرين.

وأكدت، ان عناصر الشرطة ما زالت تبحث عن المشتبه بهم، وهو يحمل سلاحًا ناريًا.

وشهدت ولاية تكساس حادثة إطلاق نار مماثلة، داخل مركز التسوق الشهر الحالي، اسفر عن إصابة شخص بجروح.

وأعلنت شرطة ولاية كولورادو وسط الولايات المتحدة، عن مقتل مواطن جراء إطلاق نار داخل مركز تسوق في مدينة دنفر، يوم أمس الجمعة.

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