مقتل امريكي وإصابة آخرين باستهداف قاعدة عسكرية في محافظة كركوك

قتل امريكي، وأصيب أربعة أخرين بجروح مختلفة، بعد استهداف قاعدة عسكرية أمريكية بعدة صواريخ، قرب محافظة كركوك شمالي العراق.

وأكدت مصادر عسكرية، ان ما لا يقل عن 30 صاروخًا، أطلق اتجاه القاعدة العسكرية أمس الجمعةـ، وأن أحد الصواريخ سقط داخل القاعدة، فيما لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الاطلاق، ويرجح أنها من تنظيمات مناهضة للوجود الأمريكي في العراق، حسب موقع روسيا اليوم.

وأوضحت المصادر، ان الصواريخ أطلقت عبر منصات وضعت على شاحنات، وتم تفعيل الصواريخ في الوقت الذي انسحب فيه مطلقوها من المكان.

فيما ترجح المصادر، ان الاستهداف جاء بعد ردًا على الضربات الامريكية والإسرائيلية المستمرة، ضد المواقع والتجمعات للأحزاب العراقية في مناطق أبو كمال العراقية ودير الزور السورية.