اتفاق يقضي لإنهاء أزمة الكهرباء في مدن الضفة المحتلة

اتفقت حكومة رام الله والقطاع البنكي وشركة كهرباء القدس المحتلة، اليوم السبت، على خطة جديدة تقضي بموجبها إنهاء أزمة الكهرباء القائمة منذُ سنوات، في مدن الضفة المحتلة.

وقال وزير الشؤون المدنية حسين الشيخ، "إنه تم الاتفاق بين الحكومة وشركة كهرباء القدس، لإنهاء ازمة الكهرباء الراهنة".

وفي وقت سابق، تسلمت شركة كهرباء القدس إخطارًا من الاحتلال "الإسرائيلي" لقطع الكهرباء عن الشركة لساعات عدة، بدءًا من منتصف ديسمبر الماضي، حتى مارس المقبل، بحجة عدم سداد الشركة الديون المتراكمة عليها، بمبلغ قدره 283 مليون دولار.

يشار إلى ان حوالي 90 % من الطاقة الكهربائية يزودها الاحتلال للضفة، والنسبة المتبقية من انتاج محلي ومن الأردن الشقيقة، فيما تزود شركه الكهرباء القدس، مناطق مدينة رام الله والبيرة وبيت لحم واريحا والاغوار وأجزاء من القدس، بالتيار الكهربائي المستوردة من الاحتلال.