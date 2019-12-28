قتلى وجرحى بانفجار سيارة بمقديشو

قتل خمسة أشخاص على الأقل، صباح اليوم السبت، جراء انفجار سيارة مفخخة في العاصمة الصومالية "مقديشو".

وأفادت الشرطة، في بيان لها، بان سيارة مفخخة انفجرت عن نقطة تفتيش أمنية، بقرب من مركز لتحصيل الضرائب في مقديشو، ما اسفر عن وقوع قتلى وجرحى، وأضرار كبيرة بالمكان.

وذكر البيان، ان عشرات من عناصر الشرطة انتشرت في المكان، وأغلقت الطرق، وفرضت طوقًا امنيا في المحيط.

ووفق وكالة "الاسوشيتد برس"، من المتوقع ان تقف وراء الهجوم بما يسمى جماعة الشباب المرتبطة بالقاعدة.