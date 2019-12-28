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رابط.. ديوان الموظفين بغزة يعلن عن وظائف جديدة في الوزرات والمؤسسات الحكومية

  • فلسطين اليوم - غزة
  • 08:39 - 28 ديسمبر 2019
ديوان الموظفين ديوان الموظفين
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أعلن ديوان الموظفين العام في قطاع غزة، عن عدد من الوظائف الجديدة في الوزرات والمؤسسات الحكومية لتشغيل عدد من الموظفين الجدد، وفق الإعلان الخارجي رقم 12/2019.

وأكد ديوان الموظفين، ان التسجيل للوظائف، سيبدأ بيوم الخميس الموافق 26/12/2019، وينتهي يوم الخميس المقبل بتاريخ 9/1/2020.

وأوضح انه سيتم الإعلان عن الطلبات المستوفاة للشروط لإحضارها لديوان الموظفين في وقت لاحق.

ونوهت إلى أنه سيتم استبعاد المتقدم غير المطابق للشروط من قبل لجنة مختصة.

وأشارت إلى أن سيتم الإعلان عن موعد الامتحانات أو المقابلات في وقت لاحق.

والوظائف التي أعلن عن الديوان الموظفين، هي :

1 مقدم برامج.

2 مدرب مهني ميكانيكا سيارات.

3 محرر لغة انجليزية. 

4 فني مونتاج.

5 فني صوت. 

6 معلم مهني.

7 مدرب مهني تصميم ملابس.

8 مخرج خارجي-2019/10.

9 مصور.

10 فني تصميم جرافيك. 

11 مصمم ومطور تطبيقات الكترونية.

12 مدرب مهني نجارة وديكور.

لزيارة موقع ديوان الموظفين بغزة، اضغط هنا.

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