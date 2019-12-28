حكم بسجن عادل المشوخي لـ6 شهور في غزة

أصدرت المحكمة العسكرية بغزة حكمًا بالسجن على "عادل السيد المشوخي"، من سكان مدينة رفح جنوب قطاع غزة.

وحكمت المحكمة على المشوخي، بالسجن 6 شهور بتهمة مناهضة السياسة العامة، وكذلك السجن 6 شهور بتهمة إهانة الشعور الديني ، والسجن 6 شهور بتهمة السلوك المعيب ، ويتم تطبيق الحكم بالتوالي.

يشار إلى ان عادل المشوخي، موظف عسكري منذ 2007 لدى وزارة الداخلية بغزة على مرتبات المقر العام برتبة مساعد أول، عمل في جهاز التدخل، ثم في جهاز الأمن الوطني، إلى حين اطلق النار على قدمه .

واثار عادل المشوخي جدلاً واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي فلسطينيًا بسبب ما يقدمه من أغانٍ كوميدية.