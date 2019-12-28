ادخل كلمات البحث ...

^200 مثال: حكومة التوافق الفلسطيني

0 نتيجة

الأكثر رواجا Trending

وكالة فلسطين اليوم الاخبارية

5 Menu
  1. الرئيسية
  2. أحداث الساعة
  3. عرض الخبر

حكم بسجن عادل المشوخي لـ6 شهور في غزة

  • فلسطين اليوم - غزة
  • 08:43 - 28 ديسمبر 2019
عادل المشوخي عادل المشوخي
الأكثر مشاهدة
جوال
مشاركة

أصدرت المحكمة العسكرية بغزة حكمًا بالسجن على "عادل السيد المشوخي"، من سكان مدينة رفح جنوب قطاع غزة.

وحكمت المحكمة على المشوخي، بالسجن 6 شهور بتهمة مناهضة السياسة العامة، وكذلك السجن 6 شهور بتهمة إهانة الشعور الديني ، والسجن 6 شهور بتهمة السلوك المعيب ، ويتم تطبيق الحكم بالتوالي.

يشار إلى ان عادل المشوخي، موظف عسكري منذ 2007 لدى وزارة الداخلية بغزة على مرتبات المقر العام برتبة مساعد أول، عمل في جهاز التدخل، ثم في جهاز الأمن الوطني، إلى حين اطلق النار على قدمه .

واثار عادل المشوخي جدلاً واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي فلسطينيًا بسبب ما يقدمه من أغانٍ كوميدية.

الأكثر مشاهدة

متعلقات