الأرصاد الجوية: أمطار متفرقة وأجواء باردة

توقعت دائرة الارصاد الجوية ان يكون الطقس اليوم السبت 28/12/2019 ، غائم إلى غائم جزئي، وباردا إلى شديد البرودة، وتسقط زخات متفرقة من الأمطار على مختلف المناطق، والرياح جنوبية غربية معتدلة الى نشطة السرعة، والبحر متوسط ارتفاع الموج الى مائج.

وقالت الارصاد الجوية ان الطقس يوم غدٍ الأحد، غائما جزئيا إلى صاف، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة، والرياح جنوبية غربية الى جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط أحيانا، والبحر متوسط ارتفاع الموج.

ويوم الاثنين توقعت الارصاد الجوية ان يكون غائم جزئيا إلى صاف، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة، والرياح جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة، والبحر متوسط ارتفاع الموج.