نيويورك تعزز وجودها الأمني لحماية اليهود

عززت مدينة نيويورك الامريكية تواجد قوات الأمن بشكل كبير في الأحياء اليهودية عقب العديد من الاعتداءات المعادية للسامية المشتبه بها.

وقال عمدة مدينة نيويورك بيل دي بلاسيو اليوم الجمعة: "إن المزيد من الضباط ستتم رؤيتهم في حديقة بروج، وكراون هايتس وويليامسبرج، حيث أن كل المناطق تلك بها أعداد كبيرة من اليهود"، موضحًا أن الشرطة ستزيد أيضا من زياراتها لدور العبادة ومناطق مهمة لليهود.

وذكر العمدة على تويتر أن "أي شخص يهدد مجتمعنا اليهودي سوف يواجه العدالة معاداة السامية اعتداء على قيم مدينتنا وسنواجهها بكل قوة".

يُشار إلى أن السبب في زيادة اعداد الشرطة الامريكية في نيويورك هو وقوع عدد من الحوادث التي قد تكون معادية للسامية في المدينة خلال العطلة اليهودية في عيد ما يُسمى "الأنوار".

يوم الاثنين الماضي قام رجل (65 عامًا) في مانهاتن بضرب وشتم رجل آخر حسبما ذكرت شبكة سي إن إن، كما وردت تقارير في اليوم ذاته عن أن شباب صغار ضربوا صبيين في مبنى سكني في بروكلين.

ويوم الثلاثاء الماضي وقع حادثان منفصلان في بروكلين اشتركت فيهما مجموعة من الأشخاص تردد أنهم أطلقوا شتائم معادية لليهود بصوت عال على شاب (25 عامًا) وقامت مجموعة أخرى بتوجيه لكمات لأخرين.

عمدة مدينة نيويورك بيل دي بلاسيو قال "إن الجرائم الخسيسة المرتكبة ضد اليهود خلال 24 ساعة الماضية هي اعتداء على كل سكان نيويورك".

ووجهت شرطة الأمريكية الخميس الماضي تهمة لسيدة بارتكاب جريمة كراهية بعد مزاعم بأنها ضربت سيدة يهودية".