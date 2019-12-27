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بعد فوزه في الليكود..

نتنياهو يكشف عن سلسلة من الخطط الاستيطانية في الضفة

  • فلسطين اليوم - القدس المحتلة
  • 22:38 - 27 ديسمبر 2019
البؤر الاستيطانية البؤر الاستيطانية
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كشف رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو عن سلسلة من الخطط الاستيطانية الواسعة في أجزاء كبيرة من الضفة الغربية المحتلة بينها ضمان الاعتراف الأمريكي بالسيادة الإسرائيلية عليها.

وجاء ذلك خلال خطاب نتنياهو بعد الفوز الكبير الذي حققه في الانتخابات التمهيدية لزعامة حزب "الليكود" اليميني، بـ 72.5% من الأصوات.

وقال نتنياهو: "سنناضل لتحقيق اعتراف واشنطن بسيادتنا في وادي الأردن، وجميع المستوطنات في الضفة الغربية"، موضحًا أن سيكشف عن "اتفاقية دفاع تاريخية" مع واشنطن، إذا فاز بالانتخابات البرلمانية في 2 مارس 2020.

وأشار رئيس الوزراء الإسرائيلي إلى أن تل أبيب "ستوقف إيران نهائيا"، فضلا عن السعي لإبرام اتفاقيات سلام مع الدول العربية.

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