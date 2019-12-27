مقتل مواطن فلسطيني برصاص مجهول في دير الأسد

أفادت وسائل اعلام ان مواطن عربي قتل متأثر بإصابته برصاص مجهول مساء اليوم الجمعة عند مفرق البعنة دير الأسد في منطقة الشاغور شمال فلسطين المحتلة.

وأوضحت شرطة الاحتلال الإسرائيلي أن الشاب الفلسطيني جمال علي رشيد حصارمة في الستينات من عمره من قرية البعنة قتل متأثرًا بجروحه الحرجة التي أصيب بها إثر تعرضه لإطلاق نار من ملثمين مساء اليوم.

وأشارت شرطة الاحتلال أن الشرطة عثرت على جثة جمال حصارمة في مركبة وعلى جسده آثار تعرضه لإطلاق نار على الطريق 85 بالقرب من قرية دير الأسد".

وأشار البيان إلى أن "الطواقم الطبية اضطرت إلى الإعلان عن وفاته في مكان الجريمة".

ولفتت الشرطة إلى أنه "تم استدعاء قوات الشرطة برفقة مختبر متنقل إلى المكان وفتحت تحقيقًا".