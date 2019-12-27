خبير عسكري إسرائيلي يتوقع حسم ادخال عمال من غزة لـ"إسرائيل" من عدمه قريبًا

أكدت صحيفة إسرائيلية أن نقاشًا حادًا وقع بين المسؤولين الإسرائيليين على خلفية السماح لعمال فلسطينيين من قطاع غزة للعمل في "إسرائيل".

ووفقًا لصحيفة يديعوت احرنوت فإن الكاتب والخبير العسكري يؤآف زيتون في الصحيفة قال: "إن سجالا إسرائيليا يتزايد حول مسألة إدخال عمال فلسطينيين من قطاع غزة إلى "إسرائيل"، رغبة بأن تتسبب هذه الخطوة في تحسين الظروف الإنسانية في القطاع".

وأشار إلى ان هذه النقاشات تقترب من مرحلة حسم الجدل حولها بشأن هذا التوجه الوشيك".

ولفت إلى ان الهدف من هذه الخطوة هو استعادة الهدوء الأمني في الجبهة الجنوبية، ما سيترك تبعاته المباشرة على الواقع الميداني هناك، من خلال دخول آلاف العمال الفلسطينيين لإسرائيل، والعمل فيها كما يقول.

وأضاف: " الشاباك الإسرائيلي يعارض هذه الخطوة خشية استغلالها من المنظمات الفلسطينية، خاصة حماس، لإدخال عناصرها لتنفيذ هجمات مسلحة داخل "إسرائيل".

اما وزير الحرب الإسرائيلي الجديد نفتالي بينيت أبدى رغبته وتشجيعه لهذه الفكرة، لكن الحسم النهائي ما زال بيد رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو وفقًا الخبير العسكري في يديعوت.

رئيس هيئة أركان جيش الحرب كوخافي يدعم تنفيذ خطوات إنسانية لسكان القطاع والهدف منها تحقيق هدوء أمني في الجبهة الجنوبية كما يقول.

وتوقع الخبير العسكري الإسرائيلي أن ينضم لتأييد هذه الفكرة وزير الحرب نفتالي بينيت.