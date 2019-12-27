هل هاجم الرجوب أعضاء مركزية فتح وماذا قال عنهم؟

علق اللواء جبريل الرجوب أمين سر اللجنة المركزية لحركة فتح على بعض المواقع الإعلامية التي نقلت أنه يهاجم بعض أعضاء حركة فتح وقادة الأجهزة الأمنية في السلطة الفلسطينية.

هذا الأمر دفع الرجوب للتصريح للإعلام وتوضيح موقفه من ذلك حيث نفى جملة وتفصيلًا هذه المنشورات التي تثير الجدل.

وقال: "لا علاقة لي بأي منشورات أو أقوال تمس أيا من أعضاء في اللجنة المركزية للحركة، والأخوة قادة الأجهزة الأمنية، أو أيا من أبناء وبنات شعبنا الفلسطيني".

وأكد الرجوب، فخره واعتزازه بكل أخ وأخت من أبناء حركة فتح، تحديدا أعضاء اللجنة المركزية، وبكافة منتسبي ومنتسبات هذه الحركة العظيمة ومن كافة أبناء وبنات شعبنا العظيم.

ورفض الرجوب بشكل مطلق إدانته لأي أقوال، أو تصريحات، أو منشورات، تهدف للإساءة للمناضلين والمناضلات من قيادات الحركة، أو لأي من أبناء شعبنا.

ودعا الرجوب الجميع وخاصة وسائل الاعلام إلى توخي الحذر وعدم الانجرار لمربع الشائعات والفتنة، وقطع الطريق على كل من يسعى لذلك، خاصة في ظل المعركة التي يقودها رئيس السلطة محمود عباس في المؤسسات الدولية.