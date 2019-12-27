فلاديمير بوتين يزور فلسطين الشهر القادم

من المقرر أن يزور الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مدينة بيت لحم في فلسطين المحتلة بتاريخ (2020-1-23).

وستشكل هذه الزيارة مرحلة نوعية في العلاقة الثنائية بين البلدين وتطوير التعاون المشترك بما يخدم مصالح الدولتين والشعبيين الصديقين وفقًا لسفير السلطة الفلسطينية لدى روسيا الاتحادية عبد الحفيظ نوفل.

كما كشف السفير نوفل بأن رئيس السلطة محمود عباس سيزور روسيا في شهر مايو المقبل للمشاركة في احتفالات أعياد النصر إلى جانب الرئيس الروسي.

وشدد على أن اللقاءات المتواصلة تدلل على حرص الرئيسين على إطلاق علاقات البلدين إلى آفاق متطورة من التعاون والشراكة.

كما أكد نوفل على ضرورة ان تطور روسيا دورها في منطقة الشرق الأوسط في ظل الرفض الفلسطيني القاطع بان تكون واشنطن الراعي الوحيد لعملية السلام.

وطالب نوفل روسيا للدعوة لعقد مؤتمر دولي للسلام تنجم عنه آليات دولية تفضي إلى حل عادل وشامل للصراع الفلسطيني الإسرائيلي انطلاقاً من قرارات الشرعية الدولية.