حقيقة تنازل نتنياهو عن مناصبه الوزارية في "إسرائيل"

ذكرت وسائل اعلام الاحتلال الإسرائيلي بأن رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو أبلغ المحكمة العليا الإسرائيلي بتنازله عن كافة مناصبه الوزارية عدا رئاسة الوزراء.

ووفقًا لوسائل الاعلام فإن نتنياهو تنازل عن مناصبه الوزارية حتى يوم الثلاثاء القادم.

وعين نتنياهو نائب وزير الصحة "يعقوب ليتسمان" بمنصب وزير الصحة.

ويأتي تنازل نتنياهو بعد توجيه لوائح الاتهام ضده. ويواجه توصية الشرطة بمحاكمته بمخالفات الرشوة والتحايل وخيانة الأمانة.

فيما قال موقع عبري إسرائيلي، إن نتنياهو يملك مناصب وزارية متعددة وهي الصحة والعمل والرفاه الاجتماعي الزراعة والشتات.

وينوي نتنياهو وفقًا للموقع الإسرائيلي تسليم الوزارات السابقة ممثل من حزب شاس وممثلين من حزب الليكود.

ويواجه نتنياهو تهم الرشوة والاحتيال وخيانة الأمانة في ملق الملف 4000 ومخالفات الاحتيال وخيانة الأمانة في الملفي 1000 و2000، وهذه الملفات تم توجيهها من المستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية.

وبعد تقديم لائحة الاتهام أقر المستشار القضائي ابيحاي مندلبيت انه يجب على نتنياهو التنازل عن جميع الملفات الوزارية التي بحوزته.

مع ذلك، نشر مندلبيت وجهة نظر انه لا يمكنه اتخاذ قرار بشأن إمكانية استمرار نتنياهو بشغل منصب رئاسة الوزراء.