تركيا تزيح الستار عن سيارتين تعملان بالكهرباء

هنأ الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، مساء الجمعة، شعبه بمناسبة إزاحة الستار عن نموذجين أوليين للسيارة المحلية اللتان تعملان بالكهرباء بشكل كامل، وبصناعة محلية كاملة.

ونشر أردوغان، على حسابه الرسمي بموقع "تويتر"، صورا للنموذجين اللذين جرى الكشف عنهما بحضوره، في ولاية قوجة إيلي (شمال غرب).

وعلق على الصور قائلا: "عندما نؤمن ونثق بأنفسنا، ليس هناك عائقا يصعب علينا تجاوزه".

وخلال مراسم التعريف بالسيارة، قال أردوغان "نشهد يومًا تاريخيًا بالنسبة إلى تركيا التي يتحول حلمها إلى حقيقة بعد 60 عامًا".

وأشار إلى أن أكثر من 100 مهندس تركي واصلوا ليلهم مع نهارهم لانجاز مشروع السيارة المحلية.

وأعرب عن طموح تركيا لامتلاك سيارة مجبولة بجهود مصممين ومهندسين أتراك ومنتجة بتكنولوجيات محلية، توصل اسم تركيا للعالم أجمع.

وشدد أردوغان أن تركيا لم تعد مجرد سوق للتكنولوجيات الجديدة بل باتت من ضمن البلدان المنتجة والمصدرة لها للعالم بأسره.

وقال "لم نحصل على ترخيص أو تفويض من أي جهة في مشروع السيارة المحلية فنحن من نحدد جميع أنواع الخصائص الفنية للسيارة بأنفسنا".

وتحدث أردوغان عن بعض خصائص السيارة المحلية، حيث أنها "لن تلوث البيئة إطلاقًا لأنها ستعمل بدون انبعاثات تمامًا".

وأشار إلى أنه عند الانتقال إلى الانتاج التسلسلي للسيارة عام 2022، ستنتج تركيا أول سيارة كهربائية محضة رياضية متعددة الأغراض (SUV) غير كلاسيكية في أوروبا.

وأكد أردوغان أن البنية التحتية لشحن السيارة المحلية في تركيا ستكون جاهزة بالكامل بحلول عام 2022.