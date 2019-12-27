توقعات بولادة حكومة لبنانية عقب رأس السنة

توقعت مصادر مقربة من الرئيس اللبناني ميشال عون، أن يتم الإعلان عن الحكومة الجديدة بعد رأس السنة الميلادية.

وأوضحت المصادر بحسب وكالة الأناضول، ان الأسماء لم تجهز بعد بشكل كامل، وجرى لقاء بين عون ورئيس الوزراء المكلف حسان دياب بالقصر الرئاسي في بعبدا ببيروت.

ورجح المصدر أن يتم الإعلان عن الحكومة بعد أعياد رأس السنة، لأن القائمة الاسمية للحكومة لم تجهز بعد.

ووفق المصدر نفسه، تباحث الجانبان حول "الحقائب (الوزارية) وتوزيعها، وبفكرة دمج بعضها" دون تحديد أو تفاصيل إضافية.

يشار إلى أن هذه الحكومة جاءت عقب استقالة حكومة سعد الحريري في 29 أكتوبر/ تشرين الماضي، على وقع الاحتجاجات الشعبية العارمة في أرجاء لبنان على سوء الأوضاع الاقتصادية والمعيشية.