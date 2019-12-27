خطيب الأقصى يندد بجرائم السلطات الصينية بحق المسلمين في اقليم كردستان الشرقية

ندد خطيب المسجد الأقصى في القدس المحتلة، بالجرائم الصينية بحق مسلمي الأويغور في تركستان الشرقية، الذين يتعرضون للتعذيب والحرق، والتنكيل والسجن، والتنكيل بالقران الكريم وحرقه.

وقال خطيب المسجد الأقصى يوسف أبو اسنينة، في خطبة الجمعة اليوم، إن إخواننا المسلمين في الصين يتعرضون لانتهاكات من السلطات الصينية لأنهم مسلمون.

ويتركز تواجد المسلمون في الصين في اقليم تركستان الشرقية، ويبلغ نسبة المسلمين في الصين بحسب احصاءات غير رسمية إلى نحو 9.4% من سكان الصين.

ويشهد إقليم تركستان الشرقية منذ نحو عقد، أعمال عنف أسفرت عن نحو مئتي قتيل، وتمارس السلطات الصينية قمعًا يطال مليون مسلم من "الأويغور"، يتم احتجازهم في معسكرات، وفق ما كشفت عنه صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية استنادًا لوثائق حكومية صينية مسربة.