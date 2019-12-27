إصابتان بالرصاص المعدني من قبل الاحتلال شرق جباليا

إصابتان بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط باعتداء قوات الاحتلال على المشاركين في مسيرة العودة وكسر الحصار شرقي جباليا شمالي قطاع غزة

أصيب مواطنان برصاص الاحتلال شرق جباليا خلال مشاركتهم في مسيرة العودة رغم الأجواء الجوية الباردة والأمطار.

وأفاد مراسلنا، أن المواطنين شاركوا في المسيرة رغم الاحوال الجوية من رياح وأمطار عاصفة، وتعذر خروج المشاركين شرق البريج بسبب الأحوال الجوية التي حولت المنطقة إلى وحل.

وأضاف، أن قوات الاحتلال الاسرائيلي اطلقت النار على المتظاهرين، ما ادى لاصابة اثنين من الشبان بالرصاص المعدني المغلف بالمطاطي.

الجدير ذكره، أن هذه الجمعة هي الأخيرة لمسيرات العودة التي تنظم أسبوعياً بحسب الهيئة الوطنية العليا لمسيرة العودة وكسر الحصار، وسيتم اعتماد المسيرات شهرياً وفي المناسبات الوطنية.