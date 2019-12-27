ادخل كلمات البحث ...

^200 مثال: حكومة التوافق الفلسطيني

0 نتيجة

الأكثر رواجا Trending

وكالة فلسطين اليوم الاخبارية

6 Menu
  1. الرئيسية
  2. أحداث الساعة
  3. عرض الخبر

إصابتان بالرصاص المعدني من قبل الاحتلال شرق جباليا

  • فلسطين اليوم - غزة
  • 16:04 - 27 ديسمبر 2019
مسيرات العودة مسيرات العودة
الأكثر مشاهدة
جوال
مشاركة

إصابتان بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط باعتداء قوات الاحتلال على المشاركين في مسيرة العودة وكسر الحصار شرقي جباليا شمالي قطاع غزة

أصيب مواطنان برصاص الاحتلال شرق جباليا خلال مشاركتهم في مسيرة العودة رغم الأجواء الجوية الباردة والأمطار.

وأفاد مراسلنا، أن المواطنين شاركوا في المسيرة رغم الاحوال الجوية من رياح وأمطار عاصفة، وتعذر خروج المشاركين شرق البريج بسبب الأحوال الجوية التي حولت المنطقة إلى وحل.

وأضاف، أن قوات الاحتلال الاسرائيلي اطلقت النار على المتظاهرين، ما ادى لاصابة اثنين من الشبان بالرصاص المعدني المغلف بالمطاطي.

الجدير ذكره، أن هذه  الجمعة هي الأخيرة لمسيرات العودة التي تنظم أسبوعياً بحسب الهيئة الوطنية العليا لمسيرة العودة وكسر الحصار، وسيتم اعتماد المسيرات شهرياً وفي المناسبات الوطنية.

الأكثر مشاهدة

متعلقات