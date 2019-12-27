بينيت يسعى لضم المستوطنات في الضفة للسيادة الاسرائيلية بطرق ملتوية

يسعى وزير الحرب الإسرائيلي نفتالي بينيت إلى شرعنة الاستيطان في الضفة الغربية بطرق ملتوية، من خلال الإيعاز للمستوطنين تسجيل الأراضي لدى ما يسمى بالقضاء الإسرائيلي بدلاً من الإدارة المدنية.

وبحسب صحيفة "يسرائيل هيوم" العبرية اليمينية، الصادرة اليوم الجمعة، فإن بينيت يحاول من خلال هذا الإجراء، ضم مناطق في الضفة الغربية المحتلة إلى الكيان الإسرائيلي بشكل فعلي من خلال خطوات تتنافى مع القانون والمواثيق الدولية.

وبحسب الصحيفة، فإن بينيت أجرى سلسلة مداولات داخل وزارته الأيام الماضية، من أجل إجراء تغييرات في عمل ضابط شؤون الأراضي في ما تسمى بـ "الإدارة المدنية"، بحيث يسجل المستوطنون الأراضي في الطابو ،في الوزارة المذكورة.

وذكرت أن بينيت أوعز لمسؤولين في وزارته، بدراسة نظام قانوني يغير الوضع الحالي، وأن يكون التعامل في مجال الأراضي بالمستوطنات مثل التعامل داخل أراضي العام 48.

وأوضحت الصحيفة أن بنيت يسعى لإخضاع ضابط فيما تسمى بـ "الإدارة المدنية" يعمل في مجال الأراضي بالمستوطنات في الضفة الغربية لصالح جيش الاحتلال، وتُقدم له مخططات بناء في المستوطنات، لدائرة الطابو في وزارة القضاء، بادعاء "تقصير مدة انتظار تقديم خطط بناء" للمستوطنين.

ونقلت الصحيفة عن بينيت قوله إن "الحديث هنا عن فرض سيادة إجرائية، ولا يوجد سبب أن يستمر المستوطنين في الضفة الغربية في التعرض لتمييز ضدهم، ويجب أن يحصلوا على الخدمات نفسها من الدولة".