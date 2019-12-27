قيادات وكوادر من حركة الجهاد يؤدون صلاة الفجر في الحرم الإبراهيمي

أدى قيادات وكوادر وأسرى محررون من حركة الجهاد الإسلامي صلاة الفجر في المسجد الإبراهيمي في الخليل، والتقوا ناجين من مجزرة الحرم الإبراهيمي.

وأكد القيادي في الحركة الشيخ خضر عدنان، على الاستمرار في زيارة المسجد الابراهيمي والصلاة فيه، وأن من لم يستطع الوصول للمسجد الأقصى المبارك أن يتوجه للمسجد الابراهيمي.

وأوضح أن حشد شعبنا اليوم في الحرم الإبراهيمي هو الرد العملي على قرار الاحتلال لمزيد الاستيطان في الخليل.

وشكر محررو الجهاد حماة الحرم الإبراهيمي خلال لقائهم بهم، لاعتبارهم كل من يفد للحرم من حماته. كما شكروا مفتي الخليل ومدير الحرم الابراهيمي، والقائمين على تكية سيدنا إبراهيم قرب الحرم.