جيش الاحتلال يلمح الى موافقته ادخال آلاف العمال من غزة خشية انفجارها في وجهه

كشفت صحيفة يديعوت احرونوت العبرية أن جيش الاحتلال يدعم خطوة إدخال آلاف العمال من غزة للعمل في المناطق المحيطة في قطاع غزة، مشيرة إلى ان وزير الحرب الإسرائيلي نفتالي بينيت سيوافق على هذا القرار، لاسيما مع الضغط الذي تمارسه غزة على المستوطنات المحيطة في غزة من خلال مسيرات العودة واطلاق الصواريخ المتقطع على خلفية سوء الأوضاع الاقتصادية في القطاع والجرائم الإسرائيلية التي يرتكبها الجيش في غزة والضفة.

وأشارت الصحيفة إلى أن" بينيت وعلى العكس من سابقيه، يريد تطبيق سياسة “العصا والجزرة”، والتي أثبتت جدواها في السنوات الأخيرة في الضفة الغربية، ومنعت اندلاع انتفاضة فلسطينية ثالثة قبل أربع سنوات"، لكن ذلك الخيار ليس من المؤكد نجاعته في ظل حالة غزة.

وأضافت يديعوت "أنه وفق هذه الرؤيا ستقدم تسهيلات مدنية واقتصادية لسكان قطاع غزة، وتسهيلات ترفع الحصار الذي فرضته حكومة أولمرت بعد سيطرة حركة حماس على قطاع غزة".

وتابعت الصحيفة:" في المؤسسة الأمنية الإسرائيلية يعتقدون أن الثمن الذي سيدفعه سكان قطاع غزة على عمليات إطلاق القذائف سيكون عالياً، وفوري ولا يحتمل، وسيدفع السكان في قطاع غزة طلب الهدوء من المنظمات في قطاع غزة".

وعن الصعوبات أمام إدخال عمال من قطاع غزة، كتبت الصحيفة العبرية، أن "معيقان يقفان أمام الخطوة الدراماتيكية لتحسين الدخل للعائلات في قطاع غزة، هما المعيق الأول هو معارضة جهاز الشاباك الإسرائيلي لهذه الخطوة لدواعي أمنية، والخوف من استغلال حركة حماس لعدد من العمال بعد الموافقة على إدخالهم، وتحويلهم لمنفذين وحيدين، وفي جمع المعلومات عن ما يجري في غلاف غزة.

كما يخشى بينيت من النقد العلني في معسكر اليمين خلال فترة الانتخابات، ما قد يمنع رئيس الوزراء نتنياهو من اتخاذ مثل هذه الخطوة المتقدمة حسب وصف الصحيفة العبرية.