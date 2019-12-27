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حماس ترسل رسالة غير مباشرة لـ"إسرائيل".. هذه فحواها!

  • فلسطين اليوم - غزة
  • 11:28 - 27 ديسمبر 2019
كتائب القسام كتائب القسام
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رأى المراسل العسكري لموقع واللا العبري أمير بوخبوط أنَّ حركة حماس ترسل رسائل غير مباشرة لـ"إسرائيل" تتمثل في اطلاق عدد من الصواريخ التجريبية تجاه البحر.

وأوضح أمير بوخبوط  "أن إطلاق الصواريخ الأخيرة -التجريبية- باتجاه البحر قبالة ساحل غزة هو تذكير من حـماس للمستوى السياسي الإسرائيلي انها تستعد للمعركة القادمة، وانها ماضية بالتسلح وتحسين قدراتها بغض النظر عن أي اعتبار آخر".

وذكر بوخبوط ان فحوى الرسائل التي حملتها صواريخ حماس للمستوى القيادي في "إسرائيل" أنها تتجهز للمواجهة بغض النظر عن أي اعتبار.

وقال "بينما تتحدثون عن التهدئة، فإنها ننتج المزيد من الصواريخ، ونحسن مداها ، هذا بغض النظر عما إذا كانت ستحدث مظاهرات على السياج أو عن إدخال المزيد من الفلسطينيين من غزة للعمل في إسرائيل" .

 

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