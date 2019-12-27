بعد ان امطره أطفال القدس بالبصاق والاحذية.. نتنياهو يهاتف مطبع سعودي ويقبله

هاتف رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي امس الخميس بنيامين نتنياهو، المطبع السعودي محمد سعود، المعروف بسلوكه المنحرف وتواصله الدائم مع الإسرائيليين الذين يستضيفهم في بيته في الرياض.

واظهر مقطع الفيديو نتنياهو مبتسما مسرورا، يتجاذب أطراف الحديث مع المطبع محمد سعود عبر اتصال هاتفي بدأه بجملة "السلام عليكم محمد"، فرد عليه الناشط السعودي قائلا "نحبك كثيرا، ونتمنى أن تفوز في انتخابات حزب الليكود وأن تجلب السلام للشرق الأوسط"، ليرد نتنياهو "من المؤسف أنك لا تستطيع التصويت لأنك ستكون ليكودياً رائعاً".

ويعرف المطبع محمد سعود عن نفسه، على حسابه الشخصي، بأنه طالب في كلية الحقوق مقيم في الرياض ولا علاقة له بالسياسة، ويرفق التعريف الشخصي بصورتين لعلم السعودية والكيان الإسرائيلي كغلاف لحسابه.

وزار المطبع كنيست الاحتلال، في شهر يوليو/تموز الماضي، ثم زار بعدها المسجد الأقصى، وانتشر مقطع فيديو وثق قيام شبّان مقدسيين بطرده من باحات الأقصى بطريقة مُهينة، بسبب تلبيته دعوة وزارة خارجية الاحتلال لزيارة الكنيست.