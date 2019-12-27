الفلسطينيون يستعدون للمشاركة الحاشدة في جمعة "دماء الشهداء ترسم طريق الحرية"

يستعد الفلسطينيون للمشاركة الفاعلة والحاشدة اليوم الجمعة، في فعاليات الجمعة 86 من مسيرات العودة وكسر الحصار، وبذلك تكون الجمعة الأخيرة من العام الحالي 2019.

ودعت الهيئة الوطنية العليا لمسيرات العودة وكسر الحصار الجماهير الفلسطينية للمشاركة الحاشدة والفاعلة في جمعة ( دماء الشهداء ترسم طريق الحرية)، تزامناً مع ذكرى العدوان الاسرائيلي على القطاع عامي 2008-2009.

في السياق، حذرت الهيئة قوات الاحتلال الإسرائيلي من استمرار الإغلاق والحصار الإسرائيلي على غزة، داعية دول العالم لمساندة نضال الفلسطينيين العادل من أجل كسر هذا الحصار الظالم وإنهاء معاناة القطاع.

كما، وجددت الهيئة تأكيدها على أهمية على استمرار مسيرات العودة بطابعها الشعبي حتى تحقق أهدافها، مشيرة إلى تواصل جهود تطويرها وتوسيعها وإعادة هيكليتها وتطعيمها بأشكال وأدوات نضالية جديدة، كخطوة لابقاء جذوتها مشتعلة على امتداد أماكن تواجد شعبنا.