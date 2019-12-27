الدفاع المدني: 170 حالة تدخل منذ بداية المنخفض الجوي

أوضح جهاز الدفاع المدني ان طواقمه تعاملت مع حوالي 170 حالة تدخل منذ بداية المنخفض الجوي، في المحافظات الشمالية.

وافادت دائرة العلاقات العامة في جهاز الدفاع المدني أن الحالات التي تعاملت معها الطواقم تنوعت ما بين تصريف مياه، وتعامل مع أجسام متطايرة بفعل شدة الرياح، وحوادث سير، إضافة إلى حريق منزلين في بيت لحم وجنين.

واكد الدفاع المدني أن الأضرار اقتصرت على الممتلكات.

وأهاب "الدفاع المدني" بالمواطنين أخذ الحيطة والحذر من الأجسام المتطايرة، وعدم المجازفة بدخول تجمعات المياه، والاستخدام الآمن لوسائل التدفئة بمختلف أنواعها، والتبليغ عن أي مخاطر تهدد حياة وممتلكات المواطنين عبر رقم الطوارئ الخاص بالدفاع المدني 102، عند وقوع أي حادث من أجل ضمان سرعة الاستجابة.