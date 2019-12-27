اردوغان: تركيا سترسل مطلع الشهر المقبل قوات مقاتلة الى ليبيا

كشف الرئيس التركي رجب طيب اردوغان النقاب عن نيته ارسال قوات تركية الى ليبية مطلع الشهر المقبل، بناءً عل طلب ليبي.

وتتصدى حكومة الوفاق الوطني المعترف بها دوليا منذ أشهر لهجوم تشنه قوات شرق ليبيا (الجيش الوطني الليبي) بقيادة خليفة حفتر الذي يتلقى الدعم من روسيا ومصر والإمارات والأردن.

وأكد مسؤول في طرابلس إرسال الحكومة المعترف بها دوليا لطلب رسمي للحصول على دعم عسكري تركي برا وجوا وبحرا.

وأدلى المسؤول الذي طلب عدم ذكر اسمه بتلك التصريحات بعد أن أشار فتحي باشأغا وزير الداخلية في الحكومة التي تتخذ من طرابلس مقرا في تصريحات للصحفيين في تونس إلى أن ليبيا لم تقدم بعد طلبا رسميا بذلك. (رويترز)