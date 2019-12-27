طالع اخبار طقس فلسطين خلال الساعات القادمة.. ما الجديد؟

توقع موقع طقس فلسطين أن تبقى فلسطين خلال الساعات القادمة تحت تأثير منخفض جوي هو الأفضل والاقوى مطريا منذ أكثر من عامين.

وأشار الموقع أنه خلال الساعات الماضية تحرك مركز المنخفض الجوي من شمال شرق جزيرة قبرص نحو سواحل الاسكندرون في شمال غرب سوريا.

في السياق، هطلت في كافة المناطق الشمالية أمطار غزيرة تراوحت بين 110 وحتى 170 مليمتر.

ومع هذا التمركز الجديد للمنخفض تبدلت الرياح من جنوبية غربية إلى غربية وهو ما يعني ضعف نسبي على قوة الأمطار للمناطق الشمالية مع استمرار هطولها على فترات وستكون الأمطار مميزة في المناطق الوسطى من البلاد.

ومن المتوقع أن يبقى الجو اليوم الجمعة باردا وماطرا وعاصفا في جميع المناطق الفلسطينية مع أفضلية لمناطق الساحل الاوسط ومناطق وسط الضفة وجنوبها خاصة شمال الخليل وشمال قطاع غزة مع فترات من الأمطار الغزيرة والغزيرة جدآ في بعض الأحيان.

ومن المتوقع أن يتراجع تأثير المنخفض الجوي مع ساعات الليل المتأخر . بينما تبقى فرصة الأمطار حاضرة حتى مساء يوم غد السبت.