فوز نتنياهو في دورة جديدة لرئاسة الليكود

أظهرت النتائج الأولية لانتخابات الليكود فوز بنيامين نتنياهو بدورة جديدة لرئاسة حزب الليكود على حساب منافسه جدعون ساعر.

كما واظهرت النتائج أن (72.5%) صوتوا لصالح نتنياهو، بينما بلغت نسبة التأييد لساعَر (27.5%)فقط.

في السياق، هنأ النائب الليكودي غدعون ساعَر، بنيامين نتنياهو بفوزه في الانتخابات لرئاسة الحزب.

وكانت الانتخابات جرت يوم الخميس وصوت نحو 50 الف من 116،048 من نشطاء الحزب في 106 مراكز في إسرائيل.

وقال المشرفون على الانتخابات ان النتائج الرسمية كاملة ستعلن اليوم الجمعة.

وبحسب وسائل الاعلام العبرية فان نسبة المشاركة هذا العام أعلى من النسبة المئوية للناخبين في الانتخابات التمهيدية السابقة لليكود في عام 2014.