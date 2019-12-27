المنخفض الجوي يجرف سفينة إسرائيلية عملاقة

أدت الرياح الشديدة التي تضرب المنطقة اليوم الجمعة، الى جرف سفينة شحن تجارية ضخمة إلى الشاطئ اليوم بعد أن دفعتها رياح شديدة في طقس عاصف بعيدا عن منطقة رسوها قرب ميناء أسدود.

وقال مسؤولون لوكالة "رويترز" إن السفينة (زيليك ستار)، التي يبلغ طولها 90 مترا، كانت تحمل الأسمنت وبضائع أخرى من اليونان إلى إسرائيل عندما جُرفت بعيدا واقتربت من الشاطئ.

وقال اياجيل مايور مدير هيئة الشحن والموانئ في "إسرائيل" إن السفينة عليها طاقم من 12 فردا لكن ضمان سلامتهم من مسؤولية مالك السفينة.

وترفع السفينة علم بنما وهي مملوكة لشركة فودن شيبينج آند تريدينج في تركيا وفقا لموقع ماريتيم كونكتور دوت كوم.