لاستقبال تردد قناة أبو ظبي الرياضية 4 على النايل سات 2019

تعد قناة أبو ظبي الرياضية 4 من أكثر القنوات مشاهدة على المستوى المحلي والعربي من قبل محبي الكرة المستديرة، لجودة مضمونها الإعلامي المميز، إذ يبحث ملايين المتابعين عن تردد قناة أبو ظبي 4 على القمر الصناعي النايل سات، والذي سنعرضه خلال هذا التقرير.

وتعرض قناة أبو ظبي الرياضية الإماراتية محتواها الرياضي الراقي، ذو الذوق العام لجميع مباريات كرة القدم المحلية والخليجية، فيما تستضيف القناة في استديو التحليلي نخبة من الإعلاميين الرياضيين المحترفين في المجال.

نبذة تعريفية عن قناة أبو ظبي الرياضية :

وتبث قناة أبو ظبي الرياضية 4 مضمونها الرياضي مجانًا على الأقمار الصناعية، وتشمل 6 قنوات، منها أربعة مشفرة غير مجانية، وتتيع قناة أبو ظبي 4 لسلسلة قنوات "osn"، وتنقل القناة جميع المباريات التي تخص الدوي الاماراتي والخليجي.

برامج قناة أبو ظبي الرياضية :

وتبث قناة أبو ظبي الرياضية 4، ثمانية برامج منها عرض تحليلي داخل الاستديو عبر استضافة رياضيين ومحليين والتي تعقب على مباريات الدوري، والبرامج، هم:( برنامج جيم اوفر، واستديو الدوري الاماراتي، وأبو طبي اليوم، وكأس السوبر الاسباني، وألعاب القوى المصارعة، وماراثون زايد الخيري، ولحظات لا تنسى، وتصفيات كأس العالم 2020).

تردد قناة أبو ظبي الرياضية 4 على نايل سات :

وتتميز القناة الرياضية بأنّها تغطي كافة المباريات في الدوري الخليجي والاماراتي، ويتابعه تعقيبًا على أحداث ومفاصل المباريات، ويتابع شاشة القناة بمشاهدات يومية عالية، ما جعلها لها مكانة مرموقة.

القمر / نايل سات

التردد / 11372 (H)

Fec/sr / 27500 – 2/3

الجودة / HD

اسم القناة على قائمة القنوات / "AD Sports 4 HD".