نتيجة المنخفض الجوي.. الدفاع المدني يتعامل مع عشرات الحوادث في الضفة المحتلة

أعلن المتحدث باسم الدفاع المدني نائل العزة، اليوم الخميس، عن تعامل طواقمه مع عشرات الحوادث في الضفة المحتلة، منذُ بداية المنخفض الجوي، وسوء الأحوال الجوية.

وأفاد المتحدث نائل العزة، بأن طواقم الدفاع المدني تعاملت منذُ صباح أمس حتى عصر اليوم، مع 108 حادث منها 24 حادث سقوط لوحة إعلانية وأشجار في الطرقات، فضلاً عن تسجيل ثلاث حرائق، أسفر عن وقوع إصابتين، وهما: سيدة في قباطية بمدينة جنين، وأخرى بحروق طفيفة في بيت لحم.

وأوضح ان النصيب الأكبر في تسجيل الحوادث هل مدينة طولكرم، تلتها رام الله والخليل.

وكانت طواقم الدفاع المدني، قد إعادة فتح طريق في إحدى شوارع مدينة نابلس بعد غمره بمياه الامطار، مساء اليوم، وكذلك السيطرة على حريق نشب في منجرة في البلدة القديمة.

وتعرضت فلسطين المحتلة، مساء أمس الاربعاء، إلى منخفض جوي قوي قادم من جزيرة قبرص التركية، مصحوبًا بعواصف رعدية وبرقية وأمطار غزيرة ورياح عاتية، ومن المتوقعان يستمر المنخفض حتى مساء غدٍ الجمعة.



