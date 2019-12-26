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شخصيات اعتبارية واجتماعية تنظم "يوم معايشة" مع المسنين في مركز الوفاء

  • فلسطين اليوم - غزة
  • 22:39 - 26 ديسمبر 2019
يوم المعايشة في مستشفى الوفاء للمسنين يوم المعايشة في مستشفى الوفاء للمسنين
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نظمت شخصيات اعتبارية واجتماعية واكاديمية اليوم الخميس، يوم معايشة كامل للمسنين في مركز الوفاء لرعاية المسنين، ضمن فعاليات "لأنهم يستحقون" التي تهدف للترفيه عنهم ومشاركتهم اوقاتهم.

وشارك في يوم المعايشة المساعد الاكاديمي لرئيس جامعة فلسطين الدكتور نادر ابو شرخ ، ووزيرة المرأة سابقًا الدكتورة هيفاء الاغا، ومستشار الأمانة العامة في مجلس الوزراء وكيل وزارة التنمية سابقاً الدكتور يوسف ابراهيم، والمحاضرة الجامعية رناد الحلو، إلى جانب الدكتور بسمان العشي رئيس مجلس ادارة مستشفى الوفاء.

وتضمن يوم المعايشة الكامل فقرات عديدة منها زيارة جميع غرف المسنين ومجالستهم، واعداد الطعام برفقتهم، الى جانب تنظيم فقرات فنية تراثية ودينية من قبل فرقة فنية.

ولاقت المبادرة ترحيب كبير من قبل المسنين في مركز الوفاء لرعاية، وترحيب كبير من قبل ادارة المركز التي رحبت في المبادرات التي تدخل الفرحة الى قلوب المسنين.

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