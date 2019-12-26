بسبب الأحوال الجوية.. وفاة شاب جرفته سيول الامطار في صفد شمال فلسطين

توفي شابًا، مساء اليوم الخميس، متأثرًا بإصابته بعدما جرفته السيول في قريبة وادي سلامة بقرب من مدينة صفد شمال فلسطين المحتلة.

وأفادت مصادر محلية، بان الشاب مجد قاسم سواعد (27 عامًا)، توفي، متأثرًا بإصابته داخل مستشفى صفد، بعدما جرفته السيول بفعل الأحوال الجوية السيئة، الذي ضرب البلاد، اليوم.

وذكرت المصادر، ان طواقم الإنقاذ تواصل البحث عن فتى يدعى عمري أبو جنب (14 عامًا)، جرفته السيول في وادي المجنونة بقرية يركا شمال فلسطين.

وتأثرت فلسطين المحتلة مساء أمس الأربعاء، بمنخفض جوي قوي قادم من جزيرة قبرص، رافقه امطار غزيرة ورياح عاتية، فيما تعرض بعض المناطق الشمالية للغمر بمياه الامطار.