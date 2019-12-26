اللواء ابو نعيم: اجهزة الامن في غزة حققت انجازات كبيرة في مواجهة مخابرات الاحتلال

قال اللواء توفيق أبو نعيم، وكيل وزارة الداخلية والأمن الوطني في قطاع غزة "إن قوات الاحتلال الإسرائيلي تستغل الحاجات الإنسانية للمواطنين في غزة من العلاج والسفر والتعليم، وابتزازهم لتقديم معلومات أمنية".

واوضح ابو نعيم ان الوزارة تعمل بشكل مستمر على معالجة أي اختراقات، وقد حققت في الاطار إنجازات ونجاحات في هذا الصدد، مع أن نسبة الحالات التي تقع في شرك الاحتلال ضئيلة.

ولفت أبو نعيم إلى أنه تم خلال السنوات الماضية إطلاق عدد من الحملات التوعوية لمواجهة آفة التخابر مع الاحتلال، بشكل متوازٍ مع الجهد الأمني في الميدان، مطمئناً أبناء شعبنا بأن الوزارة ستبقى الصدر الرحب لاستيعاب أية حالات وقعت في شرك العمالة؛ من أجل وضعها على الطريق السليم.

أكد ، أن الوزارة لديها خطط مرنة للتعامل مع أي مستجدات أمنية، من أجل حماية الجبهة الداخلية، وحفظ الأمن والاستقرار، لافتاً إلى أن قوة الحالة الأمنية هي مسؤولية الجميع.

وأشار أبو نعيم إلى أن الاحتلال لا تروق له حالة الهدوء والاستقرار للشعب الفلسطيني، مؤكداً أن الوزارة في حالة استعداد وتأهب للتعامل أي عدوان إسرائيلي، أو أي حالة أمنية تطرأ على الساحة الداخلية أو الخارجية، لافتا إلى أنها ليست بمعزل عن أي حدث في محيطنا.

وفي السياق، قال وكيل وزارة الداخلية والأمن الوطني: "إن الأجهزة الأمنية الفلسطينية في غزة تعيش حالة صراع مستمرة مع الاحتلال ومخابراته، سواء على صعيد المعلومات الأمنية، أو على صعيد الأحداث التي يسعى لاختلاقها لخلخلة الحالة الأمنية".