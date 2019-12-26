مغنية أمريكية تكشف السبب وراء وقفها الغناء

كشفت المغنية الأمريكية جينفر جراوت، اليوم الخميس، عن سبب توقفها عن الغناء والفن، بعد اعتناقها الدين الاسلامي الحنيف.

وقالت المغنية الشهيرة جينفر جراوت، :"إنّ السبب في توقفها عن الغناء بعد اعتناقه الدين الإسلامي، ان صوت المرأة عورة".

وأضافت، ان الغناء وفق الأصول الإسلامية محرمة، وأنها اعتنقت الإسلام لأحقية تعاليمه السليمة كمنهج حياة.

وكانت قد نشرت جراوت مقطعًا فيديو على حسابها على "الانستغرام"، وهي ترتل القرآن بصوت جميل، وسرعان ما تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي الفيديو، وأعادوا نشره على كافة المنصات وصلت مشاهدات الفيديو لأكثر من مليون مشاهدة.

وأعلنت جينيفر إسلامها بعد ان اتمت خطبتها من شاب عربي مسلم يدعى سعيد، مغربي الجنسية، عام 2014، وهي أم لطفلة.