شاهد: الحلقة السادسة 6 من مسلسل المؤسس عثمان " أرطغرل " كاملة

تصدرت الحلقة السادسة من المسلسل التركي "المؤسس عثمان" مترجمة تصنيف البرامج المسلسلات والبرامج الترفيهية والإخبارية التي تم عرضها على مختلف القنوات التركية بمعدل يفوق 15 نقطة استكمالاً لنجاح مسلسل "قيامة أرطغرل".

وحظى تجسيد النجم بوراك أوزجيفيت لشخصية "عثمان الغازي ابن أرطغرل" بإشادة كبيرة من رواد السوشيال ميديا كونه نجح بشكل كبير في التعبير عن معاناة شاب يحمل على عاتقه إرثاً ضخماً لوالده القائد العظيم.

وتطالب القبيلة بالكثير من الاستحقاقات، ليسير عثمان على خطى والده ويصبح المؤسس الأول للدولة العثمانية بعد جمع الولايات التركية تحت راية واحدة.

وتلقى بوراك بعض الانتقادات بسبب عدم إجادته بشكل كبير لأداء مشاهد القتال بالسيف، إلا أن محبيه دافعوا عنه وقالوا إن تلك اللقطات تحتاج لإدارة فنية من جانب مخرج المعارك حتى تخرج بتسلسل معين يجعلها تظهر بسلاسة وعفوية على الشاشة.

واكد خبراء أن ظهور المشاهد بهذا الشكل كان بسبب القطع المتكرر للقطات في المونتاج وبسبب التصوير بأكثر من كاميرا من عدة زوايا دون دمجها بشكل صحيح عند المونتاج.

وأعرب محمد بوزداغ أحد منتجي العمل عن سعادته بنجاح عرض الحلقة الأولى، ملمحاً إلى أن أحد المشاهد بالحلقة قد استغرق 4 أيام كاملة من التصوير.