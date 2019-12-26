عشية أعياد الميلاد... ملثمون يعرضون مقطعًا مصورًا لاستهداف فيلمٍ برازيلي  

نشر ثلاثة ملثمين برازيليين، اليوم الخميس، مقطعًا فيديو مسجلاً زعموا فيه انهم نفذوا هجومًا على عمل فني عشية الاحتفال بالأعياد الميلادية المسيحية.

وقال الملثمون، :"إنّهم هاجموا شركة إنتاج للأعمال الفنية "مخلَّ بالآداب"، بقنبلة بنزين "مالتوف"، في العاصمة ريو دي جانيرو.

وأضافوا في حديثهم نيابة عن جماعة اسموها "قيادة التمرد الوطني الشعبي"، انهم استهدفوا المجموعة الفكاهية البرازيلية "بورتا دوس فوندوس"، بسبب مسلسلها الناطق باللغة البرتغالية، الذي يتناول معالجة ساخرة وجنسية لبعض الاحداث المذكورة في الكتاب المقدس.

ويظهر المقطع المصور لحظة إلقاء الملثمون قنابل البنزين على المبنى، ومحالة حارس الامن أطفاء الحريق، فيما لم يسفر عن وقوع إصابات، بينما وصلت قوات الشرطة البرازيلية إلى المكان وباشرت التحقيق، بحسب موقع "بورتا دوس فوندوس".

وقادت جماعات مسيحية غاضبة عن المسلسل، عريضة عبر الإنترنت حصلت على أكثر من مليوني توقيع، إلى حظر الفيلم في البرازيل.