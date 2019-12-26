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صور: الأول في العالم.. مطعم خاص بالفئران في "الكريسماس"!

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 20:20 - 26 ديسمبر 2019
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تمكن مطع مطعم جديد يبيع بضائع بأسعار مخفضة من جذب الزبائين في مدينة مالمو جنوب السويد بطريقة هي الأغرب في العالم، إذ أعلن عن افتتاح قسمٍ جديدٍ خاص بالفئران.

واوضحت ادارة المطعم أن الهدف من الاعلان عن مطعم خاص بالفئران في "الكريسماس" اضفاء جو من المرح والفكاهة.

ونشر المطعم صورة نموذج صغير لمطعم صُمم خصيصا للفئران لإثارة الانتباه وجذب مزيد من الزبائن من سكان مدينة مالمو.

واحتفلت عواصم العالم بالأمس ولا سيما دول أوروبا بعيد الميلاد المجيد الذي حل أمس 25 ديسمبر، حيث أقيمت أسواق عيد الميلاد في الساحات الكبرى بمختلف مدن البلدان لبيع الهدايا والألعاب والمشروبات وغيرها من الأمور المرتبطة بالاحتفال بهذا اليوم، وهي أشياء من شأنها إدخال البهجة والفرحة على سكان الدول والسياح الوافدين لها.

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