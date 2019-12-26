الكويت تمنع صدام حسين من الدخول لأراضيها

منعت السلطات الكويتية، اليوم الخميس، مواطنًا يمنيًا من الدخول لأرضيها بسبب اسمه، الذي خلد اسمه مفصلاً تاريخيًا في الصراع مع دولة الخليج.

ورفضت الكويت، منح تأشيرة لمدرب نادي ثمر الرياضي اليمني للجودو صدام حسين بن حازب، للمشاركة في البطولة العربية للجودو.

وأفادت وكالة إعلام عالمية، بان المسؤول في الاتحاد الكويتي قدم اعتذاره للمدرب صدام حسين في منحه تأشيرة دخول من قبل الجهات المعنية، بحسب موقع روسيا اليوم.

وأوضح الموقع، ان فريق ثمر الرياضي سمح له بالدخول، لكنه سيتعثر من المشاركة في البطولة العربية، المزمع عقدها الشهر المقبل، لعدم منح صدام حسين من تأشيرة الدخول.

وقدم صدام حسين استغرابه وانزعاجه عقب حرمان السلطات الكويتية من الدخول مع لاعبيه من المشاركة في فرصة المنافسة على المستوى العربي لأول مرة، للبطولة الجودو.