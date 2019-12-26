صحيفة "إسرائيلية" تكشف عن ارتفاع اعداد المهاجرين الروس لـ"إسرائيل"

كشفت صحيفة "يديعوت احرنوت"، اليوم الخميس، عن ارتفاع كبير عدد طلبات اللجوء المقدمة من المواطنين الروس إلى "إسرائيل".

وأفادت صحيفة "احرنوت"، بأن عدد طلبات اللجوء المقدمة من المهاجرين الروس الذين وصلوا "إسرائيل"، كسياح تضاعفت 300 مرة في السنوات الخمس الأخيرة.

وذكرت، ان طلبات اللجوء تضاعفت مؤخرًا، ما سبب توترًا مع روسيا، الامر الذي أدى لاحتجاز نحو 46 "إسرائيليًا"، في مطار موسكو، الأسبوع الماضي، مشيرةً إلى ان الجانبين يسعيان لأبرام اتفاق للتدقيق في مسألة طلبات اللجوء المقدمة.

واوضحت ان عدد حالات رفض دخول الروس إلى "إسرائيل" تضاعف 8 مرات في السنوات الخمس الأخيرة من 709 طلب عام 2015 إلى 5.736 طلباً حتى نهاية شهر تشرين ثاني/نوفمبر 2019 ونسبة 0.2%.

وأشارت إلى انه في عام 2015، قدم حوالي 14 روسيًا للجوء في الأراضي المحتلة، لكن في فترة بين يناير ونوفمبر الماضي، قدمت حوالي 4.277 طلبًا، ولا يزال 3.277 قيد الفحص.